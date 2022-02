Ajutervise treener soovitab: need kolm tähtsat tegevust, aitavad luua õnnelikumat elu

Evely selgitab, et kui me keskendume asjadele, mille eest oleme tänulikud või märkame 24 tunni jooksul, mis oli positiivset, hakkab ajus tööle retikulaarne aktiveerimissüsteem. “Kui lihtsalt öelda, on meie silmad ühendatud närvipõimikuga ajutüves, mis on nagu lillekimp. Mida see teeb? Filtreerib meie jaoks maailma ja on meie ajufilter. Kui me keskendume asjadele, mille eest oleme tänulikud, häälestame lillekimpu ümber ning hakkame iga päev aina rohkem märkama head. Iga meie näoilme ja mõte vallandab ajukemikaale ning vallandatakse õnnehormoone,” räägib ta ja lisab, et vastupidi, kui häälestame end negatiivsele, on keha täis stressihormoone, mis kogunevad.