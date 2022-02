Magusa rohkel ja pideval tarbimisel ehk enam ei märka, kuidas see mõjutab meie meeleolu, meele-erksust või vastupidi, loidust — kuigi need on märgid kontsentreeritud suhkru mõjust. Peamiseks ärkamiseks kujuneb ikka ja jälle kaal, mis rohke süsivesikuterikka toidu söömisel kuidagimoodi tervislikus vahemikus püsida ei taha.

Dietoloog ja toitumisspetsialist avaldavad, miks magusaisu tekib ja millistele probleemidele võib see viidata.