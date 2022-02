Äkilised peavalud või üllatuslik kaalutõus? Vaata, mis kõik võib viidata sellele, et sa jood liiga vähe vett

Lõhenenud huuled

Kui keha veetase on madal, siis hakkab selle tagajärjel nahk kiskuma. Muutusi on sageli näha kõigepealt just lõhenenud huulte pealt. Tegu võib olla vedelikupuudusega, sest huulte lõhenemist tekitab just dehüdratatsioon ja kuiv õhk.

Tume uriin

Liiga tumedat värvi uriin on märk sellest, et sa ei joo piisavalt vett. Neerudel pole piisavalt vedelikku toksiinide väljutamiseks. Uriini tume värv võib olla tingitud ka punaste marjade või aedviljade söömisest. Samuti võib see viidata maksahäiretele.

Kõhukinnisus

Dehüdratatsioon võib tekitada kõhukinnisust. Vähene vee joomine muudab väljaheite tahkemaks ja raskendab seedimist. Vee joomine tagab parema ja kiirema seedetöö.

Kortsud ja kuiv nahk

Naha vananemine on kortsude tekke eest vastutav. Madal veetase organismis aga ainult kiirendab seda nähtust. Nagu öeldakse, peegeldab nahk tervise seisukorda. Kui sa ei joo piisavalt vett, siis on seda sinu naha pealt näha. Sul tekib rohkem kortse ja su nahk muutub kuivaks. Vesi on see, mis tagab naha niisutatuse ja aitab ennetada / siluda kortse. Joo piisavalt vett ja niisuta oma nahka spetsiaalsete hooldusvahenditega. Naha pealmine kiht, mis saab kõige rohkem kannatada, muutub taas elastsemaks.

Kaalutõus

Kui sul on viimasel ajal kaalu juurde tulnud, siis võib-olla ei joo sa piisavalt vett. Nii nälja kui janu puhul aktiveerub sama ajutsoon, sest aju ei oska vahet teha sellel, kas sul on kõht tühi või vaevab sind joogijanu. Vee joomine aitab ka kiirendada ainevahetust, mis võimaldab omakorda kulutada rohkem kaloreid. Õpi oma keha kuulama, et teha vahet, millal sul on janu ja millal kõht tühi.

Neerukivid ja põiepõletik