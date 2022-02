See on esimene oluline märk kehas, mis viitab C-vitamiini puudusele

“C-vitamiin kaitseb rakke kahjustuste eest ning aitab ennetada haigusi. Läbi aegade on C-vitamiiniga proovitud ravida erinevaid haigusi,” räägib Lehari vitamiini immuunsust tugevdava toime tähtsusest.

Väsimus on esmane märk C-vitamiini puudujäägist

Esmane märguanne nii C-vitamiini või mõne muu vitamiini puudusest annab enamasti tunda väsimusena, kuid ainuüksi väsimusele tuginedes proviisor vitamiinipuudust diagnoosima ei tõtta. Ta rõhutab, et tähtis on jälgida ka teisi sümptomeid ja kindlasti seda, kas tegemist on riskirühma kuuluva inimesega.