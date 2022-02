Kirjanik ja koolitaja jagab kõige tähtsamat oskust, mis aitab elus muuta kõike, mida tahad

Sel hetkel, kui võtad vastutuse, saab sinust see, kes teeb, mitte see, kellele tehakse. Ülimalt lihtne on kodus patja nutta, kuidas kõik mulle liiga teevad, kuidas mitte miski ei õnnestu, kõik head võimalused on enne mind ära kasutatud ja keegi kindlasti ei armasta ka.

Vastutuse võtmine on see, kui mõistad, et sul on roll kõiges, mis su ümber toimub. Õigemini — sul on roll selles, kuidas see sinu elu mõjutab. Jah, maailmas toimub hulle asju, mis toimuvad nii, et me ei pea selleks midagi tegema. Samuti ei saa selle ärahoidmiseks midagi teha. Sellised hullusi võib juhtuda ka su kodutänaval. Või sotsiaalmeedias, mis on olemas igas su nutivahendis.

See tähendab, et võtad ise vastutuse kõige eest, mis su elus toimub.

Kõik muutus sel hetkel, kui sain aru ühest oskusest, millel põhines kõik. See hakkas korduma koolitustel ja raamatutes. Sain aru, et elus saad muuta kõike siis, kui õpid selgeks oskuse võtta vastutus .

Fakt on aga see, et kõik see juhtub sellepärast, et lased ise sellel endaga juhtuda. Sa ise saad need kogemused endale ligi lasta… või siis mitte.

Kui asjad on halvasti, siis vastutuse võtmine tähendab, et küsid, mida ma saan teha, et asju paremuse poole liigutada? See ei tähenda tervet sõjaplaani ning lõplikke lahendusi. See tähendab, et mõtled välja, milline on esimene samm, mille teen. Ehk ka teine. Kui need on tehtud, siis alles näed, milline võiks kolmas olla. Oluline on august liikuma saada.

Kogu oma elu saadki muuta lihtsalt sellega, et võtad tähelepanu ära sellelt, mida sul pole, kes sind kiusab ning mis kõik on valesti. Selle asemel mõtled, mis on see, mida sa ise tahaksid ning millise elu poole soovid liikuda.

Keerulised ajad ei tulnud su ellu ilmselt korraga. Nii pole mõtet ka loota, et suudad kõik korraga lahendada. Oluline on aga liikuma saada ning mõista, et keegi teine sinu eest sinu elu ei korrast. Mitte kunagi.

Milline on täna sinu esimene samm, et muuta seda, millega sa hetkel rahul pole?