Kuidas kõhurasva kiiresti kaotada? Arst annab nõu

Kõhuõõnesisene ehk vistseraalne rasv on sinu heaolu võtmeks. Keha vajab küll organite kaitsmiseks veidi rasva, kuid kui see normi piiridest üle läheb, siis võib see kaasa tuua palju terviseprobleeme.

Näiteks suurendab liigne rasv diabeedi, insuldi ja südame isheemiatõve riski, aga selle ära hoidmiseks saad palju ise ära teha. Peamiseks on tasakaalustatud ja tervislik toitumine koos regulaarse trenniga. Kui soovid lihtsaid samme, et end kõhurasvast vabastada, siis on dr. Siyamek Saleh Tik Tokis avaldanud kolm asja, mida selleks teha.

1. Stressi maandamine

Uuringutest on välja tulnud, et kaalutõus on enam kui kolmandiku inimeste sõnul tulnud tänu stressile ja tõesti sööb 59% inimestest stressi kogedes enam, kui tavaliselt. Kui tunned, et stressi all kannatad, siis katseta, kas enda jaoks aja võtmine, õues jalutamine või näiteks mediteerimine on asjad, mis seda sinu jaoks maandavad.

2. Kalorite defitsiit

Ükski kõhulihasetrenn ei aita sul rasva kaotada, kui sa samal ajal kaloridefitsiidis ei ole. See on ainus viis, kuidas kaalu suudad kaotada, mistõttu söö ja joo vähem kaloreid, kui sa neid põletad.

3. Kvaliteetne uni

Kolmandaks nõuandeks on korralik uni, millega on raskusi väga paljudel. Kui oled kehvasti maganud, siis satud ka kaalu kaotuse tõttu rohkem stressi. Lahenduseks sellele on regulaarne trenni tegemine, mis vähendab väsimust ja tagab sulle pikema ja kvaliteetsema une.

Personaaltreener lisab, et trenni tehes suureneb keha tundlikus kortisooli suhtes ja see võib und märgatavalt parandada aga ka sind päeva jooksul erksamana hoida. Treeningute vahepeal anna aega kehal puhata ja taastuda.

Allikas: TheSun