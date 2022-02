Petmisele jälile saanud naine: kuidas nimetada teisiti naist, kes läheb abielumehega ühte hotellituppa?

"Poleks kõrvale hüppavaid mehi, kui poleks lademetes mehi lantivaid naisi. Mida edukam on mees tööalaselt, seda suurem tung ja tugevam on rünnak tema pärast.

Nimetage asju õigete nimedega ja pange abikaasa kohe pärast kõrvalhüppe avalikuks tulemist otsustama, mida ta tegelikult tahab. Minu abikaasa, kes on mitte eriti halvas majanduslikus olukorras, sai endale silmarõõmuks meest lantiva nelja lapse ema.

Ühel võimalusel mindi koos Itaaliasse komandeeringusse ja loomulikult broneeriti selleks ühine hotellituba. Ja kui nimetada asju õigete nimedega, siis sõitis mu abikaasa oma li**ga koos Itaaliasse- kuidas nimetada teisiti naist, kes läheb abielumehega ühte hotellituppa?

Mina kahjuks sain sellest seigast teada siis, kui nad olid juba Itaaliasse jõudnud ja lootsid oma rõõme nautida, kuid ma ei andnud neile selleks eriti võimalusi.

Nagu tavaliselt läksin komandeeringust tulevale abikaasale lennujaama vastu. Koju jõudes, pärast arupärimist küsisin, kas ta tahab nelja teismelist ja võõrast last kasvatama minna? Vastus oli loomulikult mitte. Kallid naised, enne kui abielumehi lantima lähete, siis mõelge, kas te ikka tahate teiste perekonda lõhkuda ja lapsi õnnetuks teha."