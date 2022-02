Sa ei tee näiliselt midagi valesti, aga kilod kogunevad mühinal? See imelik põhjus võib asjasse selgust tuua

Ühe uuringu järgi, mille viis läbi National Center of Biotechnology Information (NCBI) on kaalutõus märk sellest, et sa oled oma eluga rahul ning et su paarisuhe on õnnelik.

Armastus võib teha paksuks?

Uuringutöö raames jälgiti nelja aasta jooksul 169 paari harjumusi ja elu. Uuring tõestas, et õnnelikud ja armastavad paarid võtsid paratamatult kaalus juurde, õnnetus ja rahulolematus suhtes olevad inimesed aga kaotasid kaalu või säilitasid sama kehakaalu nagu suhte alguses. Kõik sõltub sellest, kui õnnelik on suhe ning kui suur usaldus mõlema elukaaslase vahel valitseb. Nüüd sa siis tead, et kui sa esmaspäevast saadik dieeti pead, aga ei suuda kaalu kaotada, siis tõenäoliselt on see tänu sellele nii, et su paarisuhe on õnnelik.

Usaldus: õnne võti

Usalduslik suhe paneb inimesi ennast hästi tundma ja nad hakkavad vähem tähelepanu pöörama oma välimusele, olles kindlad, et selleks pole põhjust. Kaalunumber kaotab tasapisi tähtsuse, sest meeldimiseks ja flirtimiseks pole enam vajadust. See seletab ka, miks raseduse ajal ka tulevased isad kaalus juurde võtavad. Tormilised suhted erinevad sellepoolest, et mõlemad osapooled katsuvad hoida armuleeki elus ning teevad kõik, et meeldida ning olla heas vormis, seega valivad nad hoolega, mida söövad ja kui palju trenni teevad.

Seega, kui sa oled oma kooselu jooksul paksuks läinud, siis tea, et selles on "süüdi" sinu elukaaslane, sul ei ole enam vaja kaugemalt otsida süüdlast, sest teie suhe on lihtsalt õnnelik!