ARVAMUS| Lugeja mõtiskleb: MIKS peaks üks mees või naine omama monopoli oma kaaslase rahuldamise üle?

Artikkel pani arvamust avaldama ka Naisteka lugejad. Avaldame lugeja, kasutajanimega Ponksu, kommentaari, kes jagab artikli all oma arvamust:

"Jääb täiesti arusaamatuks - et MIKS peaks üks mees või naine üldse omama monopoli oma elukaaslase vajaduste rahuldamise üle?

Kui mul omal puudub huvi remontida mu naise autot, siis on ju loomulik, et ta oma vajaduse võimalikult kvaliteetselt rahuldatud saaks. Me ei saa seda vajadust jätta pikalt rahuldamata. Sama on hingamise või selja pesemise või soengu sättimise või muude toimingutega, mis meid heal juhul õnnelikuks teevad aga ilma milleta me tihti väga kaua toime ei tule. Kui mu naisel on vajadus minust rohkema kehalise läheduse järele, kui mul omal jaksu või aega või huvi on, siis ma ju oma naist armastades tahan, et tal oleks hea olla ja tema vajadused saaksid rahuldatud. Siis tuleb sellest ideaalis väga palju oma vahel rääkides, need vajaduste asjad paika saada ja leida lahendus, mis mõlemaid osapooli rahuldab.

Kui üks pool teise vajadusi eirab, siis on ikkagi parem lahendus leida naisel või mehel kasvõi salaja oma vajaduste rahuldamise võimalus. Osad mehed pole õppinud ennast ise rahuldama ja seks teiste naistega on ehk neil ainus võimalus mitte lõpetada eesnäärme vähiga, mida esineb meestel sagedamini, kui emakakaela- ja rinnavähki kokku. Regulaarse orgasmi korral on see risk kordades väiksem, näitavad uuringud.

Me peaksime praktiliselt rõõmu tundma, et meie lähedastel on teistega seksimise tõttu vaimne ja füüsiline tervis korras.

Sama on kindlasti ka naiste seksi vajadustega. Regulaarne seks on meie tervise seisukohast sama oluline kui söömine, liikumine, uni või kasvõi hingamine. Me peaksime praktiliselt rõõmu tundma, et meie lähedastel on teistega seksimise tõttu vaimne ja füüsiline tervis korras. Kui meil on nii usalduslik suhe, et nad oma naudinguid meiega jagavad (kas samas ruumis, piltide, video või juttude vahendusel), siis me peaksime sellest vaid siirast heameelt tundma, et meie armastatud inimesel oli võimalus mõnusat seksi nautida.