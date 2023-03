Ole ettevaatlik! On mõned märgid, mis viitavad sellele, et sinuga manipuleeritakse oskuslikult

Kuidas saada aru, kas sinuga manipuleeritakse?

Sa tunned end süüdi

Süütunne on tunne, mis teeb haiget ja manipulaator teab seda väga hästi ning kasutab seda omakasu jaoks ära. Selleks, et oma tahtmist saada, ei kõhkle manipulaatorid mängimast sinu tunnete ja emotsioonidega, see muudab sind veelgi õrnemaks igasuguse manipulatsiooni suhtes. Kui siis keegi katsub sind pidevalt panna end süüdi tundma, ilma et sa midagi teinud oleksid, ole väga ettevaatlik, sest ta katsub sinuga manipuleerida.

Sa kahtled iseendas

Alati on tähtis uskuda iseendasse ja oma võimetesse. Kui sa peaksid sattuma kellegi lähedale, kes teeb su relvituks ja sa tunned, et ta ise ka enam midagi ei tea ja ei suuda ühtegi otsust vastu võtta, mõtlemata kohutavatele tagajärgedele, mida see endaga kaasa toob, siis on enam kui kindel, et see isik sinuga manipuleerib.

Sind katsutakse meelitada

Vastupidiselt neile, kes katsuvad sinuga manipuleerida, pannes sind end süüdi tundma, on ka neid, kes usuvad, et on palju targemad, katsudes seda teha meelituste abil. Ja just, manipulaatori on kõigeks võimeline, et oma tahtmist saada. Ja sina oma südames tead väga hästi, et see inimene ei võta ühtegi sõna tõsiselt, mis ta ütleb, aga kuna ta teab, et kõikidele meeldivad meelitused, siis on ju raske vastu seista? Umbusalda selliseid inimesi, kes kogu aeg sind meelitavad, neil on ainult üks eesmärk.

Sa oled muutunud, aga mitte endale meeldivas suunas

Manipulatsioonil on hävitav ja vaimsele tervisele mürgine mõju ja muidugi kõige hullemini mõjub see moraalile. Kui sa märkad, et su igapäevane elu on muutunud ühe teatud inimese tõttu, siis esita endale küsimusi. Siin on mõned märgid, millele sa peaksid tähelepanu pöörama: unepuudus, pidev stress, peavalud, ärritustunne, kergesti solvumine... Võib-olla on sinu lähedased need, kes esimesena sinu peavaludele hakkavad tähelepanu pöörama?