Foto: Shutterstock

Kevade tulekuga on aeg hapukapsad ja kartulid millegi kergema vastu vahetada. Just nüüd on õige aeg tuletamaks meelde Vahemere dieedi põhitõdesid. Tegemist polegi tegelikult ju dieediga, vaid kõigest toitumisviisi või -filosoofiaga, millel on täiesti sensatsiooniliselt positiivne mõju sinu tervisele, kinnitavad uuringud.