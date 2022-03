Apteekri nõuanded: lapse arenguks on just see vitamiin ja rasvhape üliolulised

Tartu Sõbra Benu apteegi proviisori Astrid Oolbergi sõnul on beebide puhul esmalt tähtis ema rasedusaegne toitumine ja käitumine ning pärast seda rinnaga toitmine. “Kui lapseootel naine toitub mitmekülgselt, liigub ja puhkab piisavalt, siis on tõenäoliselt vastsündinud beebi vajalike toitainetega, sealhulgas vitamiinide ja mineraalainetega, varustatud. Pärast sündi on lapsele parim toit rinnapiim, sest lisaks rinnapiimas sisalduvatele toitainetele ja viiruste eest kaitsvatele antikehadele on rinnaga toitmisel oluline roll vastsündinu emotsionaalse turvatunde ja vastastikkuse kontakti loomisel,” selgitab Oolberg.

D-vitamiin toetab tugevate luude ja hammaste kasvu

Hoolimata sellest, et rinnapiim on beebile parimaks toiduks ei sisalda see piisaval hulgal D-vitamiini. “Beebide areng ja kasv on eriti kiire esimesel kolmel elukuul ning siis on luude ja hammaste arenguks ning luude pehmenemisega kulgeva raske haiguse - rahiidi vältimiseks

väga oluline saada piisavas koguses D-vitamiini. Seepärast soovitavad lastearstid anda lastele juba esimesest elupäevast alates D-vitamiini õlitilkasid,” räägib proviisor ning lisab, et rasvlahustuvat D-vitamiini leiab erinevatesse õlidesse segatuna. “Juhul kui üks õli tekitab beebile kõhugaase, siis tasuks D-vitamiini tilgad asendada teise õli baasil valmistatud tootega,” soovitab ta.

Aju arenguks olulised rasvhapped

Hoolimata mitmekülgsest toitumisest ja piisavast värskes õhus liikumisest on lisaks D-vitamiinile lastel sageli puudus ka oomega-3-rasvhapetest. “Oomega-3-rasvhapped on olulised väikelaste aju ning närvisüsteemi arengule, aga võivad abiks olla ka kuiva nahaga seotud murede leevendamisel. Oomega-3 peamiseks allikaks on rasvane kala, mis enamasti piisava tihti toidulauale ei satu,” räägib apteeker. “Aastastele lastele on olemas kalaõli koos D-vitamiiniga, nii saab tähtsad lisaained ühest tootest kätte. D-vitamiiniga kalaõli, saab vastavalt eelistustele võtta nii lusikaga, kui ka segada toidu või joogiga,” lisab ta.