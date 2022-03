Noore naise väsimust seletav avastus: näpud ja varbad pidevalt valged, peavalu, seletamatu iiveldus...

Veredoonor peab olema terve, puhanud ja söönud, et heategu oleks ohutu ning ei lõppeks tervist kahjustavate komplikatsioonidega. Esmase pildi organismi hetkeseisundist andis Mari-Liisile kiire vereanalüüs. Tulemustega tutvudes ja SYNLABi laboriarsti dr Meeli Glükmanniga konsulteerides said loogilise seletuse kõik naise senised kaebused, mida otseselt ühegi ainepuuduse või terviserikkega varasemalt seostada ei osanud.

Kui rauavarud on otsakorral

Mari-Liisi jaoks on südameasi olla Verekeskuse doonor ning vajadusel abistada abivajajaid. „Saan tihti meeldetuletava telefonikõne või SMS-teavituse, et minu veregrupi veri on otsakorral,“ räägib Mari-Liis, kes ei teadnud, et samal ajal olid otsakorral hoopis tema enda rauavarud. Tervisekontrolli vereanalüüside tulemused tõid välja, et kohest tähelepanu vajab ferritiin, mille tase veres oli oluliselt alla normi.

Ferritiini tase veres peegeldab organismi rauavarusid ning selle madalad väärtused viitavad rauapuudusele. „Rauapuudus on maailmas väga levinud ja esineb ligikaudu 1/6-l rahvastikust, eriti viljakas eas naistel, seejuures paljud ei teagi, et nende rauavarud on madalad ja seetõttu on ka enesetunne kehvem kui võiks olla,“ selgitab laboriarst.

„Kui arst rääkis sümptomitest, mis rauavaeguse korral paljusid vaevavad – liigne väsimus, jõuetus ning üldine nõrkustunne, külmakartus ja kahvatu nahk ning jume – oli pilt palju selgem,“ seletab Mari-Liis.

„Viimasel ajal olid näpud ja varbad pidevalt valged ning ei tahtnud kuidagi soojaks minna. Pea õhtuti valutas ja vahel ajas isegi seletamatult iiveldama. Järsku püsti tõustes läksid jalad nõrgaks ja pilt mustaks,“ räägib Mari-Liis.

Lisaks selgus, et ka suuhaavandid, mis olid kerged tulema ja vaevalised paranema, on üheks rauapuuduse sümptomiks. „Ise mõtlesin, et küll varsti päike väljas ja koos tedretähnidega tuleb ka jume ja paranevad haavad,“ lisab Mari-Liis.

Rauavarude tark ja tervislik täiendamine