Chanet Siret Simonen Foto: Kristi Kullerkupp

Praegustel aegadel on paljud inimesed murelikud ning on keeruline hoida positiivset meelt. Coach Chanet Siret Simonen sõnab, et kui meie ise oleme rohkem tasakaalus ja rahus, saame olla nendele parem tugi, kes seda rohkem vajavad. Sina saad hetkel võtta vastutuse kõigepealt iseenda eest ja siis toetada teisi.