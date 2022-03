Sinu elus on liiga palju negatiivseid kogemusi? Üks väga lihtne muutus, mida teha, et kõik läheks paremaks

"Nii oledki jälle kas lausfüüsiliselt või vaid vaimselt põlvili maas ja mõtled, miks su elus asjad halvasti lähevad, miks ei võiks ükski kord kõik õnnestuda. Haletsed ennast veidi, saad aru, et sinus on ikka head, tõused taas püsti, manad naeratuse ette ja kõik hakkab jälle otsast peale.

Hea uudis on, et see kestab nii kaua, kuni sa seda lased. Kui sa aru ei saanud, siis hea uudis selles lauses oli fakt, et kõik sõltub sinust endast. Teised saavad sulle liiga teha nii kaua, kuni sa ise lased.

Mida teha negatiivse kogemusega?

Kõige lihtsam on endale selgeks teha, et iga kogemus on õppetund. Nii polegi negatiivseid kogemusi tegelikult olemas, vaid on uued asjad, mida sa õpid. Kellegi algselt negatiivne reaktsioon, sõnad või käitumine on tegelikult õppetund sellest, kuidas ka asju saab võtta. Vihastamise asemel üllatu, et ka nii saab olukorda suhtuda või käituda.

Õpi endalt küsima, mida ma selle kogemusega õppisin? Mida sellise käitumise või sõnade kuulmine mulle õpetas?

Kui tundub, et teise inimese käitumises pole mingit õppetundi, siis see ongi vastus- sul on vaja õppida nägema, et mõnegi inimese jaoks on võimalik maailma näha täiesti teistmoodi kui sina seda teed. Järelikult mõte sellest, mis on loogiline ja mis mitte, on ka täitsa erinev.

Kuidas negatiivsest kogemusest kasu saada?

Alles hiljuti istusin suure hulga uute kogemuste otsas. Nende samade, mis mõned ajad tagasi oleksid tundunud negatiivsete kogemustena, aga mida nüüd oskasin võtta kui õppetunde. Sain aru, et need teiste inimeste sõnad ja teod ei teinud mulle enam haiget. Aga ma ei teadnud ikka, et mida nendega teha.

Siis hakkasid minu ees aga avanema teiste inimeste sarnased lood. Kas nägin sotsiaalmeedias minu kogemusele sarnanevaid kogemusi või kirjutati mulle otse ja küsiti, et kas võib minuga neil teemadel rääkida. Mõnedki kogemused said pikitud ka raamatutesse, mille lugejad tulid pärast tänama ja ütlema, et loetu neid kõnetas ning aitas ka nende elus midagi paremaks muuta.