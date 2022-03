Viis levinud mürkide allikat, mida me igapäevaselt kasutame ja mis tekitavad salakavalalt tervisekahjusid

Turvaliseks puhastusvahendiks on sageli soe vesi ja seep. Söögisooda on hea küürimisvahend. Klaasi ja ka teisi pindasid saab puhastada äädika ja vee seguga.

Eriti tähelepanelik tuleb olla ka lenduvate orgaaniliste ühendite suhtes, mida leidub paljude kodumajapidamises kasutatavate puhastusvahendite ja õhuvärskendajate aurudes. Võimalikke riske on rõhutatud näiteks hiljutises uuringus, milles hinnati kopsude tervist inimestel, kes töötasid pikaajaliselt koristajana, aga ka neil, kes kasutasid tavalisi puhastusvahendeid sageli kodus. Uuringus leiti, et selliste inimeste kopsude tervis oli märgatavalt halvenenud ning on võrreldav 20 sigareti suitsetamise mõjuga 10–20 aasta jooksul.

Kodu puhastamine on oluline tervise kaitsmiseks kodudes, koolides ja töökohtadel. Siiski sisaldavad majapidamis- ja puhastusvahendid sageli kahjulikke kemikaale. Paljud puhastusvahendites sisalduvad kemikaalid on söövitavad, võivad ärritada nahka ja hingamisteid ning põhjustada allergiat.

Millised on pikaajalise mõjuga toksiinide allikad ja mida saame teha, et vähendada oma kokkupuudet?

Kasutades puhastus- või majapidamistooteid hoidke ala hästi ventileerituna. Avage aknad ja uksed. Ärge kunagi kasutage puhastusvahendeid väikeses ja suletud ruumis.

Soodsad ilu- ja hügieenitooted peidavad mitmeid toksiine

Ilu- ja isikliku hügieeni tooted — tooted, mida kasutame oma parima väljanägemise nimel, võivad tegelikult olla kõige suurem vananemise ja muude ebasoodsate sümptomite allikas.

Kreemipurke ja topsikuid uurides tasub teada, et koostisained on seal mahulises järjestuses. Vastavalt euronõuetele peavad koostisained olema kirjas mahu alanevas järjekorras — see tähendab, et kõige suuremas koguses esindatud aine on nimetatud esimesena.

Suurtel kosmeetika- ja hügieenitoodete tootjatel on raske ilma parabeenideta hakkama saada, kuna need aitavad pikendada toodete säilivusaega. Neid kemikaale võib leida kehakreemidest, deodorantidest, puhastusvahenditest ja mitmelt poolt mujalt.

Euroopa Liidu tarbijakaitse teaduskomitee on mitu aastat uurinud parabeene, viinud läbi erinevaid katseid ja jälginud pikaajalisi mõjusid. Loomkatsete tulemuste põhjal jõuti järeldusele, et parabeenide toksilisus on suhteliselt väike ja need ei põhjusta vähki. Samal ajal märgivad teadlased siiski, et parabeenide liigne kogus, mida toodetes üldjuhul pole, võib põhjustada endokriinsüsteemi häirete ohtu, kuna parabeenid jäljendavad mõnede hormoonide, näiteks östrogeeni funktsioone.

EL on keelanud viis parabeeni kosmeetikatoodetest, kuid mitte kõige levinumaid neist — metüülparabeen, propüülparabeen ja butüülparabeen. Siiski on ta piiranud nende koguseid, mida võib toodetes kasutada.

Ftalaadid on rühm hormoone kahjustavaid kemikaale, mida kasutatakse näiteks lahustina kosmeetikatoodetes ja sünteetilistes lõhnaainetes. Sellised lõhnaineid on kõikjal alates šampoonist kuni deodorandi ja pesupesemisvahendini. Ftalaatidega kokkupuudet on seostatud tüdrukute varase puberteediga, mis on hilisemas elus rinnavähi riskitegur.