Aitab enda kahjustamisest ehk see on üks tähtsamaid oskusi, mille just naised peaksid omandama

Ta tõdeb, et just naised ütlevad sageli „jah“, kuigi tahaksid öelda (ja peaksid ütlema) „ei“. Miks? „Sest meid innustatakse olema viisakad ning viisakus paistab aususe ja otsekohesuse alati üle trumpavat. Elu ei ole menukonkurss, kui soovid olla õnnelik. Vihkan viisakuse seda külge ja soovin, et naised näeksid, kuidas see neid kahjustab. Viisakas olemise asemel peaksime püüdma olla lugupidavad.

Aga „jah“ on lihtsam öelda (ja ka sõpru leiab selle abil rohkem). Õpime loobuma arutust jahhitamisest, sõnast „peaksin“ ja vabandamisest ning õpime ütlema kindlalt „ei“ sellele, mis meid ei teeni,“ sõnab Falconer, kes on üle 1,8-miljonilise igakuise külastusega hinnatud kodulehe Pick the Brain peatoimetaja ja kaasautor. Ta on olnud kaasasutaja LEAFtv-s, millest on välja kasvanud börsiettevõte Leaf Group, kus ta töötab praegu tegevjuhina.