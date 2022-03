Ravimtaimed toimivad terviklikul tasandil: tugevdavad keha seestpoolt väljapoole. Seega võib sümptomite paranemise märkamiseks kuluda küll kauem aega, kuid see on lihtsalt sellepärast, et need otsivad kõigepealt probleemi allikat, mitte ei proovi kohe sümptomit alla suruda. Taim on tõhus organismi toetaja, mille abil on võimalik juurpõhjusest vabaneda.