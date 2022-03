Hingamisterapeut: kui tahad näha ühiskonnas muutusi, muuda enda elus midagi paremaks

See on väga suur panus igalt inimeselt, et kogu ühiskonnas saaksid parimad võimalused muutusteks ilmuda. Ema Teresa on öelnud, et kui igaüks koristaks ära oma ukseesise, oleks planeet Maa puhas paik. Palm sõnab, et tema mõtles kunagi: „Kui on kasvõi üks inimene, kellele saan panustada oma võimekuse ja oskustega, on juba midagi ära tehtud.“