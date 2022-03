Foto: Shutterstock

Tinnitus on heli, mida kuuled kas vahel või pidevalt kõrvades ja võimalik, et ka peas, kuigi väliselt heli tegelikult ei ole. Tõenäoliselt oled oma elu jooksul tinnituse puhanguid kogenud. Need hetked, kus kõrvus mõnda aega heliseb või sumiseb, näiteks nagu see tunne, kui kärarikkalt kontserdilt naased.