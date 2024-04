40ndates karjääri vahetanud Melissa: sinu elu ei peaks välja nägema nagu kõigi teiste oma

Karjääri tegemiseks tuleb endasse uskuda. Ja ei ole üldsegi tähtis, kui vana sa oled. Pole vaja karta uut elukutset, isegi kui eelmine töökoht ei olnud mitte kuidagi seotud sellega, millega kavatsed nüüd alustada.

Sotsioloogide arvates peavad inimesed olema tänapäeval valmis viieks-kuueks karjäärimuutuseks elu jooksul. Väliskeskkonna muutuste kiirus on suurenenud viimase 15 aastaga mitu korda, täpselt nii, nagu on laienenud meie ettekujutused eneserealiseerimise võimalustest. Tänasel päeval vastab inimene ikka sagedamini küsimusele „Kelle heaks sa töötad?“, et teeb tööd enda heaks.

Ka täna nagu sada aastat tagasi, tunduvad paljud asjad ennekuulmatud, sest nii ju enamasti ei tehta. 40ndates naine tegi aga hulljulge otsuse ja vahetas 47-aastaselt oma karjääri:

Kui Melissa ärimaailmast lahkus, et oma turundusäri luua, oli ta põnevil, sest tal oli vabadus ise valida kliente, kellega soovis koostööd teha. Kogu see teekond õpetas talle aga veel enamat.

Siin on tema kolm suurimat õppetundi:

1. Sinu elu ei peaks välja nägema nagu kõigi teiste oma

Sul on oma teekond, oma jalajälg ja oma märk, mida maailma maha jätta. Raskeimad otsused on need, mis võivad sind teiste seast eraldada, kuid just need on sellised, mis võivad viia oma tõelise potentsiaali avastamiseni.

2. Sinu järgmise eluetapi võti võib juba lukuaugus sees olla...

...julge seda keerata ja uksest sisse astuda. Kui su praegune karjäär valis sind ja sina leppisid sellega turvatunde nimel, siis selles pole midagi valet, sest meil on võimalik kõigest õppida. Oluline on aga nüüd edasi liikuda, juhul kui sa selleks valmis oled.

3. Mugav elu on tore, ent kas see on su unistuste elu?

Kas sinu lapsepõlveunistus kustus või ootab see ikka veel kuskil, et sa ta taasavastaks? Kui mõtled ikka veel sellele, siis pole ka nüüd veel hilja astuda esimesi samme, et muutus ellu viia.

Allikas: YourTango