Arst paljastab, mis tegelikult liigestega juhtub, kui sa oma sõrmenukke kogu aeg ragistad

Meditsiini ja biomeditsiini kraadiga mees jagas TikToki videos kahe uuringuga sama arvamust, kus lükati ümber müüt, et sõrmede ragistamine artriiti põhjustab. Samas avaldas ta, et kui oled selle harjumuse armastaja, siis pead leppima, et hilisemas eas võib sinu haardejõud olla palju väiksem. Seega ära ole üllatunud, kui moosipurkide avamisel abi vajama hakkad.

Sõrmi tõmmates sel viisil, et need ragisevad, muudad luudevahelise ruumi suuremaks ning see ala imeb liigeste sidemed sisse ja tekitab samal ajal gaasimulle. Teadlane tõi ka näitena välja uuringu arstist, kes ragistas vasaku käe sõrmi 50 aastat ja tulemuseks ei ole artriidi mõttes paremal ja vasakul käel mingit vahet, aga selge on see, et ühe inimese tulemused pole piisavad, et suuri järeldusi teha.