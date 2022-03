Arstid soovitavad kohe algusest peale endale väga selgeks teha, mis on need põhjused, miks soovid suitsetamist maha jätta. Kui põhjus on sulle selgem, siis on suitsu järgi haaramise hetkel kergem sellele ära öelda. Põhjuseid võib olla väga palju erinevaid, kuid hoia oma eesmärki pidavalt silme ees, nii on libastumine raskem.