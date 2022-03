56-aastane Brooke Shields avaldab: kahekümnendates tundsin ma seksi ees hirmu

Nüüd on naine aga taas tähelepanu keskpunktis ja rääkis hiljuti antud intervjuus oma eluaegsest võitlusest enesearmastuse üle ning sellest, kuidas end igas vanuses seksikana tunda.

Shields leiab, et naised peaksid end vananedes veelgi seksikamana tundma. Tihti hakatakse vananedes naisi ühiskonnas justkui eemale tõrjuma, kuid just siis hakkavad naised end ja oma keha oluliselt paremini aktsepteerima. Ta tunnistab, et praegu tunneb ta end oma kehas paremini, kui iial varem.

Naise sõnul peitub vananemise ilu enesekindluses ja valmisolekus teha ka asju, millele nooremas eas eitavalt vastasid. Brooke tunnistab, et alles hiljuti tekkis tal võimalus öelda, et on rahul nii oma keha kui ka voodieluga, sest näiteks 20ndates oli ta liiga hirmul, et naudinguid kogeda. Ta kaotas 22 aastaselt süütuse, kuid tundis end süüdi, sest on katoliiklane ega polnud siis abielus. "Tundsin siis seksi ees hirmu," sõnab naine.

30ndad eluaastad möödusid naisel sooviga rasestuda ja lõpuks pidi ta läbima mitmeid kordi kuntslikku viljastamist. Alles 40selt hakkas ta keskenduma endale ja oma seksuaalsetele naudingutele selle asemel, et mõelda teistele. Kuigi talle öeldi kunagi, et 40selt ei ole naine enam karjääris elujõuline, siis tema tunneb, et ta on alles alustamas.

Brooke ja tema abikaasa Christopher Hench on kahe tütre (Rowan 18 ja Grier 15) vanemad ning soovivad, et lastel oleks enesearmastust ning nad ei häbeneks midagi. Shields kinnitab, et tänu tema enesearmastuse puhangut toetavale mehele ning nende kohtinguõhtutele ja romantika elushoidmisele tunneb ta end seksika ja hoituna.

Allikas: Prevention