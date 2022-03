Fintessieksperdid avaldavad: need on kolm veidrat kaalulangetusnippi, mis tõesti toimivad

Siis kui otsustad, et piirdud vaid salati või praega ja kohe kindlasti magustoitu võtma ei hakka, juhtub just vastupidine – kui oled soolase toidu ära söönud ning näed, kuidas teised kooki naudivad, tekib sul vastupandamatu isu. Sa sööd mitte ainult ühe portsu magustoitu, vaid hoopis kaks! Põhjus selleks on lihtne- see on sinu alateadvuses miskit keelatut ja seetõttu see nii vastupandamatu tundubki. Kui sa aga algusest peale endale magustoitu ei keela ja võtad asja rahulikult, siis ei teki sul ka vajadust üle süüa!