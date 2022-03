Alahinnatud ja unustatud kaalikas: põhjused, miks see kiiremas korras oma toidulauale tagasi tuua

Kaalikas on sinu jaoks pigem olnud miski, mis on figureerinud lapsepõlves vesises ühepajatoidus, mida süües lubasid, et midagi taolist ei võta enam suus sissegi? Naisteleht tuletab meelde toore kaalika viis tervislikku omadust. Ehk otsid selle oma järgmisel poeskäigul üles ja annad võimaluse?