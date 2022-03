Oomega-3-rasvahapped on tervisele ülimalt kasulikud, sest võivad vähendada südamehaiguste tekkimise riski, moodustavad osa membraanist, mis on ümbritsevad meie keharakke ning on ka rasedatele olulised, sest aitavad loote arengule ja kasvule kaasa.