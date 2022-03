Lapse ööuni on häiritud? Loe, millised põhjused võivad selle taga olla

On aga kolm asja, mis ekspertide sõnul lapse magama jäämist segavad. 1000 lapsevanema seas läbiviidud uuringus selgus, et mõni elementaarne magamamineku rituaal võib tegelikult lapse unerütmi oluliselt kahjustada.

Kolm süüdlast lastevanemate sõnul on:

Paljud vanemad arvasid, et lapse rahustamiseks on hea viis neile enne uinumist kätte anda nutiseade, kuid uneeksperdi sõnul mõjub lisa ekraaniaeg unele väga häirivalt.

Suur osa lastevanematest saab küll aru, et regulaarne magamamineku rutiin on lapse kvaliteetse une jaoks väga hea, kuid lisaaeg nutiseadmetes või telerit vaadates tuleks asendada näiteks unejutu kuulamise või lugemisega. See aitab kaasa kiiremale uinumisele ja aitab lapsel ka järgmisel päeval paremini keskenduda ja tähele panna.