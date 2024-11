Nagu mainitud, siis on poest ostetud pastakastmed kaloreid ja asjatuid lisaaineid täis. Kreemjad pastad viivad küll keele alla, kuid nende asemel tasuks tavapärast koorest tekstuuri saavutada näiteks avokaadost, basiilikust, küüslaugust ja oliiviõlist valmistatud püreega. Avokaado põhjal tehtud kaste on küll rasvarikas, aga need on head, südamele kasulikud rasvad, mis võivad kolesterooli alandada ja kõhu kauem täis hoida.