Üks levinud viga, mida pesemas käies tehakse, mis põhjustab alumise korruse sügelust ja suurt ebamugavust

Puberteedieast alates eritub tupest pidevalt füsioloogilist voolust. Sekreedi kogus ja konsistents on naistel erinev, samuti muutub see menstruaaltsükli lõikes — tsükli alguses ja lõpus on voolus tihedam ja kleepuvam ning ovulatsiooni paiku vedelam ja limajam. Tähelepanelik tuleb olla siis, kui vooluse värvus või hulk järsult muutub ning tekib ebameeldiv lõhn, sügelus, kihelus või kipitus.

Kui vooluse hulk on suurenenud ja see on muutunud tükilisemaks või kohupiimataoliseks ning lisandub sügelemine, ärritus või vulva punetus, siis on tõenäoliselt tegemist tupeseene ehk kandidiaasiga, mille põhjuseks on Candida pärmseente liigne vohamine. Tupeseene tekkimist soodustab näiteks antibiootikumide võtmine, rasedus, kemikaalide üleliigne kasutamine intiimhügieenis, diabeet ja immuunpuudulikus ning vahel ka rasedusvastaste tablettide kasutamine. Tupeseene ennetamiseks on oluline järgida õiget intiimhügieeni ning hoida diabeeti kontrolli all, ent abiks võib olla ka antibiootikumravi ajal piimhappebaktereid sisaldavate tupekuulide kasutamine. Tupeseene raviks kasutatakse vaginaalselt klotrimasooli sisaldavaid küünlaid või suukaudselt flukonasooli kapsleid.