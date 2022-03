Kas prooviksid? See vähetuntud vahend võib aidata pigmendilaike eemaldada

Tuleb välja, et selleks abistavaks ja kõigile kättesaadavaks vahendiks on ingver. "Ingver toob välja naha loomuliku sära ja pleegitab isegi eaga tekkinud pigmendilaike. Võta värske ingverijuur, koori ja riivi ning kanna õrnalt masseerides nahale. Hoia mõni minut, seejärel loputa."

Pigmendilaike on mitut sorti: tedretähnid, läätslaigud ja melasmid. Melasma ongi see, mis naistele kõige enam meelehärmi tekitab. 90 protsendil juhtudest tekib see 20-40 aastastel naistel, jättes inetud pruunid laigud just näo piirkonda, peamiselt otsmikule, põskedele, ülahuule kohale ning ilma välise sekkumiseta need näolt enam nõus lahkuma ei ole.