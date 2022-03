Siiski eristab kõndimist jooksmisest kalorite põletuse hulk ja mõju liigestele, mistõttu tasub mõelda, kui tihti neid praktiseerida.

Jooksmine aitab muidugi lühema aja jooksul rohkem kaloreid põletada, aga kõndimise kasuks räägib jälle see, et annab vähem koormust liigestele ja on pikas perspektiivis jätkusuutlikum treening. Treenerid ja fitnesseksperdid annavad nõu, millega peaks arvestama, et osata valik nende kahe vahel teha.