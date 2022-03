Terapeut kasutada kevadist aega oma sisemise lapsemeelse rõõmu ja mängulisuse äratamiseks ja hoida meel kergena. Toetada ennast pehmete ja toitvate praktikatega ja järgida enda sügavat sisemist lusti ja naudinguid - need on pühad. Rõõm sinu hinges on nagu õunapuuõis - selleta ei kasva ühtegi vilja.

Praegu on aeg mõnusateks hommikusteks praktikateks. Kuidas ja mida sa teed, on sinu enda valik.

Siin on mõned näited, mis aitavad sul kevadet enda jaoks maksimaalselt ära kasutada: