Ära tee endale liiga! Kiropraktik annab nõu, kuidas hoida keha töötades, sportides ja puhates

Kõrve nendib, et üht-teist võib olla geneetiline, ent ikkagi on suur roll kaela- ja seljavaludel igapäeva harjumustel (tööl, vabal ajal, magamisel). Ta toob välja, et kui me istume viltu ja kõveralt, toetame ainult ühele küünarnukile, jätab see meie kehale jälje. Näiteks kui lösutame diivanil kogu aeg ühes asendi, siis pikapeale kajastub see meie keha rühis ehk nii-öelda keha võtab diivani kuju. Ta ei tee saladust, et vastuvõtule on jõudnud patsiendid, kes on külili diivanil magama jäänud ega saagi hommikul pead otseks. Küll aga on sellistel juhtudel juba varem ilmselt olnud kaelaprobleem.