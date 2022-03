Igapäevaselt puutume me hulgaliselt erinevaid pindu ja esemeid ning sageli ei mõtle me sellele, et koheselt oleks vaja käsi puhastada. Alati ei olegi, kuid on kindlasti kuus esmapilgul täiesti kahjutut asja, millelt võime omale "üles korjata" terviseprobleemi.