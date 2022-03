EDULOOD JA TERVENEMISED: kas see võib olla võimsaim ravimtaim maailmas?

Uues „Elustiili” podcast’i episoodis uuritaksegi lähemalt CBD-toodete kasutamise ja mõju kohta ning selleks puhuks on stuudiosse kutsutud Angela Kasemets cbdest.eu -st, kes toob maale Phyto Plus CBD kanepiõli, terapeut Anneli ja personaaltreener Marko „Joker” Tooming.

Angelal on lihtne selgitus sellele, kuidas CBD nii paljude probleemide korral aitab. „Kui meil on kehas miski tasakaalust väljas, siis CBD on see, mis tasakaalustab, ja tänu sellele saamegi väga paljudele muredele lahenduse.” Ta kasutab ka ise iga päev CBD kanepiõli. „Võtan imeväikse koguse päevas, poole riisitera suuruse tilgakese, ja võin öelda, et olen lõpuks antidepressantidest vaba,” ütleb ta ning lisab, et oli ravimite peal pea kakskümmend aastat.