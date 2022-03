Beebipillid on üks kõige levinum rasestumisvastane vahend naiste seas. See võib tekitada kõrvalmõjusid nii selle võtmise ajal kui ka lõpetamisel. Loe alljärgnevat, et teada saada, mis võib beebipillide kasutamise lõpetamine endaga kaasa tuua.