Hommik tuli raskelt? Vaata, et sinu toidulaual oleksid täna just need kolm asja

Brokkoli

2017. aastal teatas Yale Daily News, et ülikooli tudengid lõid pohmellilisandi, mille üheks peamiseks koostisosaks oli sulforafaan. Hea uudis on see, et brokkoli on täis sulforafaani, kuid see aktiveerub ainult siis, kui seda tükeldada või närida. Muide, toores brokkolis on sulforafaani kogus 10 korda suurem kui keedetud brokkolis.

Peet

Peet on täis nitraate, mis võivad võidelda pohmellist põhjustatud kõrge vererõhuga ja aidata parandada verevarustust. Hea on veel teada, et peet sisaldab antioksüdanti, mis aitab alkoholil maksast kiiremini väljutada.

Spinat

Magneesium on energiatootmise põhimineraal ning toetab ka lihaste ja närvide funktsiooni. Huvitaval kombel on leitud, et magneesium leevendab nii peavalu kui ka migreeni ning võib toimida loomuliku alternatiivina traditsioonilistele valuvaigistitele. Ja mille teadmine on sellest veel toredam? Muidugi see, et spinat sisaldab rohkelt magneesiumi!

Allikas: Health Digest