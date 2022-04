Tõenäoliselt oled kogenud number kahe seanssi nii võimsalt, et õhuvärskendaja välja võtmine on olnud praktiliselt kohustuslik. Mõnikord on süüdlane ilmselge – kas liiga palju jäätist või mõni vürtsikas tänavatoit. Teatavasti pole sa ainuke inimene, kes on selle läbi elanud, ja on väga ebatõenäoline, et jääd ka viimaseks.