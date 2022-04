Teed trenni, kuid motivatsioon on madal ja väsimus kimbutab? Ehk võib viga olla just selles!

Viimasel ajal kurdetakse tihi, et motivatsioon on madal, lihased tavapärasest valusamad ning raske on üleüldse treeningeesmärke saavutada. Trenni tehakse, kuid tulemusi ei ole. Tavapärasel reageeritakse sellele ka erinevalt - küll treenitakse veel rohkem, süüakse veel vähem või hoopis visatakse muserdusest üldse pulgad trummile järele ning keritakse diivanile pehme fliisteki alla šokolaadi nosima ja seriaale vaatama. Ilmselgelt ei sobi kumbki variantidest muret lahendama ja tagab päris kindlasti ka ebameeldiva läbikukkumise tunde.

1/23 tunni reegel ehk mis on taastumine

Lahendus, mille peale on iseseisvalt keeruline tulla, peitub hoopis puhkuses ehk taastumises. Veel enam - stressil ja trennidest taastumisel on väga tugev omavaheline seos. Lähtuvalt sellest, mis olukorras me täna oleme, on stressitase tavapärasest kõrgem ja see mõjutab oluliselt trennidest taastumist!

Tegelikult on loogika lihtne - treeningutest oodatava nähtava ja tuntava progressi tagab tegelikult taastumine. Ehk siis - loeb aga kõik see, me teeme trennivälisel ajal. Trenn kestab 1h, kuid mida sa teed ülejäänud 23 jooksul? Lisaks trennide arvule, pikkusele ja kasutatud raskustele mõjutab tulemusi Sinu elustiil. Sealhulgas söök, jook, stressitase ning uni.

Vaata üle enda menüü

Kuula enda keha

Seega - pidev stress, vähene magamine ning ebatervislik toitumine mõjutavad oluliselt taastumise kiirust. Tihti mõeldakse trennidest taastumise korral üksnes treeningutevahelist aega, eirates kui palju suuremat rolli mängib kõik see, mida teeme trennidevahelisel ajal. Selle tulemusena ei jaksa me trennides piisavalt pingutada ning ka kaalu langetada on raske. Ühtlasi oleme oluliselt vastuvõtlikumad vigastuste tekkimisele.