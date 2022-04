See on põhjus, miks kaal võib hüppeliselt kasvada, kui loobuda sellest levinud pahest

Uuringus osales grupp suitsetajatest ja mittesuitsetajatest alates teismelistest kuni 70ndate eluaastateni. Osale neist anti naltreksooni, opioidide tarvitamise häire raviks kasutatavat ravimit, teistele aga platseebot.

Osalejatel paluti lõpetada suitsetamine 24 tunniks ja seejärel anti neile valida suupisteid. Mõned maiuspalad olid toitvamad kui teised.

Teadlased sõnul aitas naltreksoon normaliseerida kaloraaži suitsetajate rühmas tasemele, mis vastas mittesuitsetajate rühmale. Enamik suitsetajatest, kellele aga ei antud naltreksooni, tarbis meelsamini suurema suhkru-, süsivesikute- ja rasvasisaldusega suupisteid, mis erines uuringus osalenud mittesuitsetajatest.

Millele need uuringutulemused viitavad ja mida sellest õppida? Rämpstoit aitab sarnaselt suitsetamisega ajus aktiveerida dopamiini, mis on oluliseks põhjuseks, miks inimesed hakkavad pärast sigarettide suitsetamisega lõpetades rohkem toitu tarbima ja kaalus juurde võtma. Inimene asendab ühe sõltuvuse lihtsalt teisega, et kompenseerida langevat dopamiini taset.

Paljude inimeste puhul on aga kaalutõus märkimisväärseks takistuseks, mis häirib suitsetamisega lõpparve tegemist. Seetõttu tuleb tegeleda toitumise ja suitsetamisest loobumisega käsikäes, et saavutada parimaid tulemusi.

Suitsetamisest loobumisel tuleks endale tunnistada, et see on keeruline ning aeganõudev. Aga ka seda, et tulemus väärib seda ja väike kaalutõus ei tohiks olla põhjuseks, miks suitsetamisest loobuda.

"Teie kaal võib esialgu tõusta, kuid kui te harjutate oma uut elu ilma tubakata, siis jõuate lõpuks tagasi oma loomulikku kaalu," ütles uuringu autor Mustafa al’Absi. "See võib olla veidi suurem kui see, kus te enne suitsetamisest loobumist olite, kuid kui teil on tervislikud harjumused, siis on see teie loomulik kaal, kus te peaksite olema."