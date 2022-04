Tühi rahakott ja pettumus? Toitumisnõustaja selgitab, mis on halvim, mida dieedipidajad teha saavad

Dieedi puhul ei mõelda suurele stressile, sageli ka magamatusele ega oma toidulaua tasakaalustamisele. Kõige halvem viis on osta kokku purke ja pudeleid võõrapäraste koostisainetega, mis lubavad, et maks puhastub, kaal alaneb, meeleolu taastub ning edasist eluviisi võib rahumeeli jätkata. Tulemuseks on tühi rahakott ja pettumus, vahel isegi uued terviseprobleemid.