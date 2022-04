Lõpuks on kõik kohad haiged! Üks suur viga, mida treeningutega (taas)alustades kiputakse tegema

Üks viga, mida treeningutega (taas)alustades kiputakse tegema, on vindi üle keeramine. See tähendab, et esimesel nädalal rassitakse neli-viis korda nädalas ning lõpuks on kõik kohad haiged. Selline käitumine tekitab vastumeelsust ja nii on treeningtossud kahe-kolme nädala pärast taas nurgas tolmu kogumas. Selle asemel tuleks alustada vaikselt. Esimesed treeningud võiksid olla pigem lühemad ja lõppeda enne kurnatuse saabumist.