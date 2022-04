Küüned lõhenevad tihti? Need on karmid terviseprobleemid, millele taoline küünte olukord võib viidata

BENU veebiapteeker Triin Hirvlaan räägib Naistelehes, et küünte lõhenemine võib viidata mõnele terviseprobleemile, ehkki on üsna tavaline, et küüned muutuvad nõrgemaks või hapramaks teatud eluperioodil, näiteks raseduse ajal. Tavapäraseks muutuvad küüned umbes kuue kuu jooksul pärast lapse sündi.