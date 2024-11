Mis on diastaas? Millised on diastaasi ravivõimalused? Kas mõistlik on teha kõhuplastika ka rindade kohendamine koos või eraldi? Bariaatria- ja kõhuseina rekonstruktiivkirurg dr Martin Adamson vastab kümnele enamlevinud küsimusele diastaasi ja selle ravivõimaluste kohta.