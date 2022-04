Oled kursis? Just see on halva kolesterooli piir, millest ei tohiks üle minna

„Ateroskleroosi ja hüpertensiooni tekkimine on meestel ning naistel erinev: kui naistel on nende haiguste tekkeks mõõdetavaid riskitegureid 4%, siis meeste puhul on see protsent 14,“ sõnas prof. Viigmaa. „Samuti on meeste eluiga erinevates riikides naiste omast lühem, varieerudes kolmest kuni 11 aastani. Selle edetabeli tipus on Venemaa. Eesti on ühel pulgal Moldovaga, kuigi meie tervishoiusüsteem on totaalselt erinev. Me peame kindlasti oluliselt alandama meeste ja naiste erinevust eluea pikkuses ning tervena elatud aastates,“ lisas ta.

„Kui rääkida kõrgest süstoolsest vererõhust, siis Eesti kuulub nende riikide hulka, kus on positiivsemad näitajad kui idabloki riikides. Kahjuks me ei küüni Lääne-Euroopa, Põhjamaade või Põhja-Ameerika tasemeni, aga me muutume iga aastaga järjest tublimaks,“ märkis Viigimaa.

„Eestis võtab iga päev 340 000 patsienti ravimit kõrge vererõhu vastu. Efektiivselt ravitud vererõhk on sama kõrge kui ilma kõrgenenud vererõhuta inimesel. Naistel on hüpertensiooni palju vähem, eriti nooremates vanusegruppides, kuid haigestunute arv tõuseb 50-60aastaselt. Meestel on tunduvalt rohkem ka halva kolesterooli ja lipoproteiin A tõusu, mis on oluline täiendav riskitegur. Meil on Eestis kasutusel samad ravimid samades proportsioonides kui Põhjamaades. Lähiaastail on aga tulemas uued ravimid, näiteks 2 korda aastas süstitav hüpertensiooni ravim, mille puhul on tegemist revolutsiooniga,“ rääkis Viigimaa.

Samuti rõhutas Viigimaa, et inimesed peaksid jälgima oma kolesteroolitaset. „Ei ole vaja lasta kolesteroolil tõusta nii kõrgeks, et see kahjustaks veresooni. 3.0 on halva kolesterooli piir ja sinna see peakski jääma.“

Viigimaa sõnas, et elustiili muutus on efektiivsem kui ravimid. „Tervislik elustiil on kõige olulisem, see on A ja O. Diagnostika, ravi, operatsioonid on juba hilisem faas. Elustiiliga on võimalik 50% meie tervist mõjutada.“