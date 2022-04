Petetud naine: tegu oli tema eelmise elukaaslasega. Vabanduseks ütles, et...

"Pole küll selja taga nii pikk suhe. Kuid mõned kuud tagasi sain samuti kinnitust oma pikalt kripeldavale sisetundele, et elukaaslane petab. Ei teinud seda korra. Vaid algusest kuni selle hetkeni, kui see kõik lõpuks välja tuli. Ma küll aimasin, kellega, kuid sisimas lootsin iga päev, et see nii ei ole. Reaalsus oli aga midagi muud. Sellest saab varsti kolm kuud.

Ja üdini aus vastus on, et ma andsin küll uue võimaluse, sest armastan, aga hinge jääb kriipiv

tunne vist alatiseks. Ei saa lahti enda seest sellest kahtlusest, kas ikka on kõik läbi või kestab veel. On asju, mis näitavad, et enam ei ole midagi. Aga seal samas näen ja tunnen jälle seda, mis oli eelnevalt tervelt 1,3 aastat kestnud.

Tegu oli tema enda eelmise elukaaslasega. Vabanduseks ütles, et hoolib lastest ning seetõttu käis seal edasi. Aga seda, mis on päriselt tõde, ei kuule ma ilmselt kunagi.

Mõni õpib oma vigadest. Mõni jääbki seda tegema. Sinu enda otsus on nüüd mõelda, kas su mees on võimalik olema vaid sinu mees või kaldub ta sellesse gruppi, kus ühest naisest ei piisa."