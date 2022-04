Mees on muutunud apaatseks ja kaotanud huvi? Tõenäoliselt peitub vastus... linade vahel

"Kõige lihtsam on ka öelda, minge lahku, kui suhe enam ei toimi. Arvan, et see on samuti rumal samm, mis võib närima jääda kogu eluks, kuigi omal mul lahkumineku kogemus puudub.

Ilmselgelt on mehel mingil põhjusel depressioon, mis selleks põhjuseks siis iganes ei ole. Seda enam on rumalus jätta mees maha, kuna ta on mingil põhjusel haige (depressioon on ju haigus). Kuna endal on seljataga väga pikk abielustaaž ja see aeg ei ole olnud mitte meelakkumine ja lillepidu, siis oma kogemuste põhjal julgen arvata, et mehel on hingel midagi, mida ta ei julge ega taha sinuga rääkida, sest ta kardab, et sa ei mõista teda.

Arvan, et see võib olla seotud teie intiimeluga. Ilmselt tunneb ta millestki väga puudust, millestki mis on talle väga oluline, aga ta ei taha rääkida, sest kardab. Kardab teha sulle haiget, kardab, et sa ei mõista teda, aga selle endasse sulgemine ja endas kandmine, sellega ei tule ta hästi toime ja see sööb teda ja hävitab seestpoolt nagu vähktõbi. Enda kogemusest võin öelda seda, et keskmiselt normaalne mees tuleb kõigega toime ja saab kõigega hakkama, kui naisega on olemas lähedus, intiimsus ja ta saab temaga kõigest rääkida. Ja enda kogemusest võin öelda, kui mul ei ole naisega intiimset lähedust ja ma ei saa kõigest rääkida, siis ka kõik muu tuleb väga vaevaliselt ja miski ei tee enam rõõmu.

Selle pika jutu kokkuvõtteks tahan öelda seda, et kuula oma mees päriselt ära, lõpuni ilma etteheiteid tegemata. Usu, tal on midagi hingel, millest ta ei taha rääkida ja tõenäoliselt on see seotud teie voodieluga."