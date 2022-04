"Ühel hetkel oled kõva kinnisvaraarendaja, pangad pakuvad sulle üksteise võidu laenu, aga järgmisel hetkel istud investoritega koosolekul, kus sul ei jää muud üle, kui nentida, et raha ei ole. Midagi ei ole,“ meenutab ta oma elu kõige keerulisemat perioodi.

„Aga vaimuga oli küll kehvasti. Õigemini oli sellega kehvasti juba ammu enne seda, kui asjad jamaks läksid. Mul oli väliselt justkui kõik olemas, aga ma ei tundnud, et seda on piisavalt või et ma ise oleksin piisav olnud. Midagi kratsis mu sees, kuid ma ei juurelnud selle üle, mis asi see on, mis mulle rahu ei anna. Arvasin, et pean veel rohkem raha teenima ja veel rohkem projekte võtma, küll see rahu siis lõpuks tuleb. Aga vot ei tulnud,“ tõdeb Trofimov.