Enne kui sa närvipingest nutma hakkad ja läbi põled, katseta neid lahendusi ja muuda oma elu lihtsamaks

Mõtle kvaliteedile ja mitte kvantiteedile

See kehtib nii töö, koduste toimingute kui ka suhete kohta. Kui sa tunned, et oled kurnatud, väsinud või ajapuuduses, siis pead sa ise endale aega võtma, selle asemel et end uute kohustustega üle koormata. Keskendu rohkem sellele, mis on tõesti oluline ja katsu teha seda nii hästi kui võimalik. Aja jooksul näed sa, et kvaliteet on kvantiteedist palju tähtsam ja nii on sul rohkem aega ka oma elu nautimiseks.

Maga rohkem

Kui stress annab endast tunda, kui masendus tikub ligi ja kui sa tunned, et oled muutunud palju närvilisemaks, siis võib-olla on see sellepärast nii, et sa pead rohkem magama. Ära heida viimasel minutil. Võimaluse korral tee päeval väike lõunauinak. Nädalavahetusel katsu rohkem puhata ja võta paarkümmend minutit selleks, et tegeleda sellega, mis on sulle tähtis. See aitab sul oma patareisid täis laadida.

Kuula oma emotsioone

Mõnikord tahame me kõike kohe ja ruttu ning elame täiskiirusel, ise sellest endale aru andmata, sest me lihtsalt eelistame ignoreerida kõiki häiresignaale, mida keha meile saadab. Päevad mööduvad meeletul kiirusel ja me isegi ei mõtle selle peale, mida me oma hinges tunneme. Selleks, et mitte eirata omaenda tundeid ja kurnatust, oleks hea panna iga päev kirja see, kuidas sa end tunned.

Keskendu sellele, mis on tõesti tähtis

Me oleme nii hõivatud oma plaanide ja eesmärkide ellu viimisest, et unustame tihti selle, mis tegelikult tähtis on ja selle tõttu ei oska me enam rõõmu tunda väikestest igapäevastest asjadest. Ometi on õnn just igas väikeses hetkes peidus. Keskendu sellele, mis on tõesti sinu jaoks oluline ja tegele sellega vähemalt 20 minutit iga päev. Tee seda, mis teeb sind õnnelikuks ja parandab su enesetunnet

Veidi vähem infot?